Ddl Femminicidi | corsa contro il tempo al Senato per approvarlo entro il 25 novembre

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) La volontà è quella di procedere spediti, in, per il nuovo ddl, che punta a rafforzare le misure a tutela delle donne, cercando di mettere un argine legislativo alla terribile emergenza legata alla violenza di genere. La deadline a Palazzo Madama, dove il testo con le norme definitive è attesodomani, è il 25, quando cade la prima della Giornata internazionalela violenza sulle donne. Il ddlin commissione Giustizia alIl provvedimento sarà già domani sul tavolo della Commissione Giustizia, che si riunirà dalle ore 11, per quella che fonti parlamentari assicurano sarà una full immersion con al cil testo già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione, presieduta da Giulia ...