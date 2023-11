Dardust | nel tour Duality + guest ospiti Mahmood | Elisa | Bersani

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 20 novembre 2023) Manca poco all’inizio dis, ilteatrale diche in ogni data avrà un ospite, daadAl via dal 29 novembres, ildinei principali teatri italiani, un viaggio musicale unico e visionario insieme a grandicon cui l’artista è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico. 5 imperdibili appuntamenti organizzati da BPM Concerti in cuisalirà sul palco insieme agli amici Saturnino a Civitanova Marche (29 novembre al Teatro Rossini),a Milano (12 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi), Franco126 a Roma (24 gennaio al Teatro Brancaccio),a Bologna (29 gennaio al ...