Dardust | al via il tour Duality + guests a Roma il 24 gennaio con Franco 126

(Di lunedì 20 novembre 2023)AL VIA DAL 29 NOVEMBRE ILNEI PRINCIPALI TEATRI ITALIANISVELATI I GRANDI OSPITI SUL PALCO: SATURNINO A CIVITANOVA MARCHE MAHMOOD A MILANO126 AELISA A BOLOGNA SAMUELE BERSANI A FIRENZE Al via dal 29 novembre, ildinei principali teatri italiani, un viaggio musicale unico e visionario insieme a grandi ospiti con cui l’artista è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico. 5 imperdibili appuntamenti organizzati da BPM Concerti in cuisalirà sul palco insieme agli amici Saturnino a Civitanova Marche (29 novembre al Teatro Rossini), Mahmood a Milano (12 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi),126 a ...