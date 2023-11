Danilo Petrucci svela la sua missione in Superbike

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un’annata piuttosto positiva quella che ha segnato il ritorno, dopo tanti anni, dinel campionato dedicato alle derivate. Laha riaccolto il centauro ternano tra i suoi ranghi e l’italiano ha dato prova di poter tranquillamente disimpegnarsi all’interno del Mondiale iridato. Petrux, comunque, non è riuscito a mettere il timbro sullache si era prefissato a inizio stagione: vincere almeno una gara all’interno del torneo a due ruote diventando, così, un corridore in grado di vincere un appuntamento in MotoGP, Dakar e SBK. Un proposito che rincorrerà nuovamente nel 2024, sempre alla guida di Barni Spark Racing Team. Le parole di: “La miaè vincere anche in SBK” (Credit foto – pagina Facebook del pilota ...