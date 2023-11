Damiani | «I fratelli Thuram ora campioni Nessuno lo immaginava»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oscarè un ex calciatore ed ora agente/procuratore. Questo è stato il suo intervento sul sito di Gianluca Di Marzio su Marcuse il fratello.– Oscarparla dei dueche stanno sorprendendo in Europa: «Sono grande amico di Lilian e quando andavo a trovarlo vedevo spesso inispaccare tutto a pallonate, già da piccoli erano molto vivaci e svegli. Nonostante Marcus e Khéphren non fossero due ragazzini tranquilli, Lilian ha sempre avuto tanta pazienza, spesso si arrabbiava ma sapeva anche quando lasciare andare. All’epocache sarebbero diventati due. Lilian è un padre presente ma non invadente, spesso va a vederli giocare e li osserva ...