Dalla motosega nei comizi alla sopressione in tv dei ministeri | i video virali de “El Loco” Javier Milei

(Di lunedì 20 novembre 2023) Con un tasso di povertà al 40% e un’inflazione oltre il 140 per cento, l’Argentina ha deciso di affidarsi nella mani di «un pazzo». L’ultraliberista di estrema destra,– El, appunto, com’è conosciuto nel Paese – è il nuovo presidente dello Stato sudamericano. Con oltre il 56% dei voti, ha vinto il ballottaggio contro il candidato peronista della coalizione di centrosinistra “Unione per la Patria” Sergio Massa (44%), in un’elezione storica. Era dal lontano 1983 (l’anno della caduta della dittatura militare) che un candidatocorsa per la Casa Rosada conquistasse un tale appoggio popolare. «Oggi inizia la fine della decadenza argentina», «tra 25 anni saremo una potenzia mondiale» e «la faremo finita col modello peronista che ha impoverito il Paese»: le promesse (e pure le premesse) del polemico ...