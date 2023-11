Dalla Commissione Europea via libera al farmaco contro la dermatite atopica

Leggi su agi

(Di lunedì 20 novembre 2023) AGI - Laha approvato illebrikizumab (EBGLYSS, il nome commerciale) per il trattamento di pazienti adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con un peso corporeo di almeno 40 kg) affetti dadamoderata a grave, che sono candidati per la terapia sistemica. Lo ha annunciato in una nota Almirall S.A., azienda biofarmaceutica globale con principale focus in dermatologia medica. Il primo paese a effettuare il lancio sarà la Germania. Nel corso del 2024, la società proseguirà il lancio sul mercato in altri paesi europei. Lebrikizumab è un anticorpo monoclonale che si lega alla proteina IL-13 ad alta affinità per prevenire specificatamente la formazione del complesso eterodimero IL-13R1/IL-4R e la successiva segnalazione, inibendo così gli effetti ...