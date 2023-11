Dal ddl Sicurezza un altro colpo all’antimafia | un messaggio devastante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il famelico ddl “” presentato dal governo in Parlamento è un termometro preciso di ciò su cui per questo governo di “eredi-al-quadrato” (del Duce e di Berlusconi) si debba picchiare più forte e la mafia non pare essere una priorità. Anzi. Per il governo è chiaro che si debba picchiare duro su occupanti di immobili, truffatori di anziani, manifestanti scalmanati e detenuti, ancor più duro bisogna picchiare sul terrorismo, mentre sarebbe non soltanto possibile ma anzi doveroso tirare il freno rispetto ai reiterati tentativi delle mafie di usare la Pubblica Amministrazione come una “lavatrice” di denaro sporco. Ma prima di fare i due esempi che rappresentano in maniera plastica questa forbice tra il massimo ed il minimo dell’attenzione, bisogna fare una precisazione di carattere generale. Quando una certa condotta provoca la reazione dello Stato? Quando, secondo ...