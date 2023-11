Dakar 2024 in Arabia Saudita | svelato il percorso | “Un tuffo in un oceano di sabbia tra canyon e vulcani”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) E’ statoildella. Si correrà dal 5 al 19 gennaio incon un format di gare unico. Saranno 590 i concorrenti nella competizione. Il direttore dell’evento David Castera ha annunciato le tappe della corsa: “I piloti e le squadre saranno impegnati in deviazioni ai piedi deicon slalom tra ie zone estremamente rocciose prima di arrivare al deserto. Abbiamo accettato la sfida di tornare in, sarà la più impegnativa di sempre. Sarà unin undi, seguendo sempre lo spirito dei pionieri. I partecipanti si ritroveranno dispersi nel deserto al tramonto e non ci saranno cali di intensità ...