Da Michela a Giulia | uccise da chi diceva di amarle

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oltre cento vittime innocenti dall'inizio del 2023. Numeri sconvolgenti, che nel corso degli ultimi dieci anni sono rimasti, purtroppo, ancora dannatamente elevati. I femminicidi in Italia stanno assumendo il contorno della piaga sociale. Un'emergenza sulla quale il governo di centrodestra sta (a differenza degli esecutivi di sinistra, bravi a parlare, meno a legiferare) correndo ai ripari. Tra le tante, troppe donne massacrate da chidi, è impossibile dimenticare il caso diNoli, crivellata con 47 coltellate a Firenze dall'ex marito, Mattia Di Teodoro. Il 15 maggio del 2016 era una serata calda, ma non ancora afosa. Chi vi scrive fu il primo cronista a giungere sul luogo della mattanza, uno spiazzo verde posto di lato ad una stradina isolata e senza sfondo, di fronte al parco delle Cascine. In un'area verde ...