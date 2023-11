Da Gavi a Vinicius | nazionali spacca-giocatori | in Spagna se la prendono col “virus Fifa”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’ultimo è stato. Si è molto probabilmente rotto il crociato, un infortunio da 8 mesi fuori gioco. Ma Questa pausa per leha devastato la Liga e non solo: si sono fatti male anche, Haaland, Camavinga, Zaïre-Emery, Onana, Oyarzabal, Bastoni e Ter Stegen. Marca lo chiama esplicitamente il “”. E curiosamente lo chiama così anche Tomas Roncero su As. Per Marca è unche “distrugge il calcio”. Per As è un “terribile”. E’ una vecchia battaglia di De Laurentiis, chissà se stamattina ha sfogliato i giornali spagnoli. “La cosa peggiore – scrive Marca – è che questa pausa internazionale non è ancora finita. Tra oggi e martedì si giocheranno 14 partite inter, con squadre come Inghilterra, Croazia, Italia, Olanda e Francia che si ...