Da -22 alla vittoria | Harris e Miaschi trascinano la Blu Basket al successo a Latina

(Di lunedì 20 novembre 2023) La Blurimonta 22 punti di svantaggio e, sospinta da unal suo high career (36 punti con 6/8 da due, 5/9 da tre, 9/12 ai liberi e 42 di valutazione in 34?), raggiunge lasu. Un canestro difinalizza una lunga rincorsa, consentendo ai biancoblù di vincere 90-92 e di ottenere al PalaBianchini il quartoesterno stagionale. In avvio di match coach Finelli schiera il quintetto usuale (Vitali,, Pacher, Guariglia) per affrontare lo starting five di Sacco, composto da Parrillo, Gaines, Romeo, Moretti e Alipiev. La gara parte con un botta e risposta dall’arco tra Alipiev e. Il bulgaro promuove il primo allungo dei pontini (10-3 al 2?), al quale l’esterno di Treviglio ...