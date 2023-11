Cyber-minacce | quanto pesano su aziende e infrastrutture

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nubi fosche si addensano sugli oceani delspazio, in cui per effetto della rivoluzione digitale operano ormai non solo le realtà specializzate bensì ogni operatore economico o infrastrutturale che dir si voglia. Il contesto delle diverse crisi belliche, sebbene non sempre in maniera palese, si riversa infatti con effetti dirompenti nel mondocon risultati concreti e palesi nella realtà fisica. È di domenica la notizia che il governo australiano ha convocato diverse riunioni di crisi in seguito a un grave attacco cibernetico capace di bloccare le attività dei principali porti merci del Paese, nei quali transita circa il 40% del traffico delle importazioni e delle esportazioni da e per l’Australia. Da dieci giorni, la società di gestione portuale DP World si è vista costretta a interrompere le connessioni internet dei porti di Sidney, ...