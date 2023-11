Curling | questa Italia non scherza! Retornaz vince il duello con Edin e resta in testa agli Europei

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023)maiuscola in quel di Aberdeen, località della Scozia che sta ospitandosettimana i Campionati2023 di. Il team della Nazionale maschile ha infatti incasellato il quarto successo su quattro match disputati, regolando anche la temibilissima corazzata svedese per 7-5 e rimanendo inin solitaria alla classifica del Round Robin. Una partita tirata quella andata in scena tra le due compagini, contrassegnata nelle battute iniziali da un botta e risposta spalmato in tre end. Dopo un’apertura terminata con un nulla di fatto sono gli scandinavi a passare in vantaggio, sfruttando una indecisione diin doppia bocciata che consente loro di mettere un’altra stone a punto, portandosi così sullo 0-2. Una sbavatura che non scalfisce il lavoro degli azzurri, ...