Curling | l’Italia piega anche l’ostica Svizzera e resta in testa a punteggio pieno agli Europei

(Di lunedì 20 novembre 2023) E’ arrivata la terza affermazione della Nazionale italiana maschile2023 di, in programma ad Aberdeen (Scozia). Gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, si sono imposti con ildi 11-8 contro, replicando il successo odierno contro la Norvegia (12-7). Una sfida equilibrata quella contro la compagine elvetica guidata dallo skip Yannick Schwaller. Partenza ad handicap per i nostri portacolori, visto il 3-0 firmato dsvizzeri. Bravi però Retornaz e soci a impattare nella seconda ripresa sul 3-3. Nel terzo end formazione tricolore concede una sola marcatura ai rossocrociati per poi portarsi a ...