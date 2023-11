Cuadrado inizia a spingere verso Juventus-Inter | le novità dal campo – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)vuole tornare a disposizione di Inzaghi. Secondo TuttoSport da oggi parte l’accelerazione per esserci in. RIPRESA – Juanè fermo con l’dallo scorso 7 ottobre, quando la squadra di Simone Inzaghi ha affrontato il Bologna. L’infiammazione al tendine d’Achille non sta permettendo al colombiano di entrare in forma e di dare il proprio apporto ai nerazzurri. Dopo più di un mese di stop, però, il ritorno inpotrebbe esserci proprio contro la ex. Secondo quanto emerge da TuttoSport, infatti, il laterale sinistro a partire da oggi inizierà adi più sull’acceleratore nella settimana che porta al derby d’Italia.potrebbe essere la sfida della ...