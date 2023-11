Croazia-Armenia Campionato europeo | 21-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Il gruppo D aspetta il secondo verdetto

Croazia - Armenia pronostico e quote della sfida decisiva anche per l'Italia

Formazioni ufficiali Croazia - Armenia, qualificazioni Europei 2024

FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa

Croazia-Armenia pronostico e quote della sfida decisiva anche per l'Italia La Gazzetta dello Sport

Qualificazioni Euro 2024, pronostico e quote di Croazia-Armenia Tuttosport

CALCIO L’Italia agli Europei, ma il sorteggio del 2 dicembre si annuncia durissimo

Gli azzurri attendono il risultato della sfida tra Croazia e Armenia di stasera per sapere se rimarranno in terza fascia o se, in caso di qualificazione di Brozovic e compagni, scivoleranno in quarta ...

Galles-Turchia, le ultimissime sulle formazioni

Da una parte il Galles, obbligato a vincere e sperare che la Croazia non faccia lo stesso contro l'Armenia, dall'altro la Turchia, già qualificata e vincitrice nell'ultima gara contro la Germania. Mon ...