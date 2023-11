Criscitiello | «De Laurentiis come Agnelli con Marotta! Il manager…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)ha paragonato la gestione di Decon Rudi Garcia e Giuntoli a Napoli prendendoriferimento quella dicon Marotta alla Juventus. STESSO ERRORE ? Sulle colonne di Sportitalia.com, Micheleha paragonato la gestione di del presidente del Napoli a quella dicon l’attuale AD dell’Inter Beppe Marotta: «Deha commesso l’errore di, post Marotta. Il manager non mi serve, faccio tutto io. A quei livelli, qualcuno di forte serve sempre. Ora, nel tunnel, Aurelio ci è entrato da solo e ci deve uscire da solo. Mazzarri deve fare due cose: provare ad arrivare più avanti possibile in Champions e non perdere la stessa Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...