(Di lunedì 20 novembre 2023) In un'intervista a Il Messaggero, Paolo, psichiatra e sociologo, affronta il caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato. L'articolo .

Crepet : “Prendersi cura dei figli è una regola morale dei genitori. La scusa del lavoro non regge”

Crepet : “Alunni svogliati? I genitori dovrebbero dire che la scuola è il loro lavoro come mamma e papà fanno altrettanto”

Galimberti - Crepet e Morelli hanno ragione : fuori i genitori della scuola. Non è un parcheggio per i figli. Lettera

Galimberti - Crepet e Morelli hanno ragione : fuori i genitori dalla scuola. Non è un parcheggio per i figli. Lettera

Filippo Turetta, Paolo Crepet: "I raptus sono solo nei fumetti"

premette: 'Non conoscendo quel ragazzo, non mi avventuro in nessuna diagnosi'. Però, a ... "Perché vi ringrazio": le parole del padre di Giulia aidi Filippo, una lezione impressionante

Crepet: “I genitori sbagliano a giustificare i ragazzi sempre e comunque. Vanno male a scuola Colpa dei professori. Vengono bocciati Ricorso al Tar” Orizzonte Scuola

Filippo Turetta, Paolo Crepet: «Non è stato un raptus. Bisogna cogliere i segnali, non si diventa un “lupo” in ilmessaggero.it

"Noi genitori responsabili. I nostri figli cresciuti senza conoscere il rifiuto"

Cercare di spiegare l'inspiegabile. Identificarsi nei panni di chi ha vissuto e sta vivendo il più atroce degli incubi, ma non avere gli strumenti per gestire dolore, stupore, rabbia ...

Filippo Turetta arrestato in Germania, era in auto (fermato per le luci spente). L'udienza di convalida arresto

Filippo Turetta è stato arrestato questa mattina in Germania. Lo dice all'Ansa l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma ed ha informato i ...