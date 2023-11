Cos' è per me Novak Djokovic | le clamorose parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Certo, la vittoria finale avrebbe avuto tutt'altro sapore. Ma resta il torneo strepitoso disputato da, sconfitto alle finali degli Atp Finals soltanto da un inarrivabile, il super-campione serbo cheessere stato battuto proprio danel girone ha sfoggiato un tennis celestiale, perfetto. Impossibile batterlo in una serata così: a Torino è finita 6-3, 6-3. Come detto, l'altoatesino esce però con molte conferme: la prima vittoria con Nole e, fino alla finale, un percorso netto. Un netto salto di qualità nel suo tennis, con la sensazione che ora sia davvero arrivato ai livelli necessari per scrivere altre pagine di storia. Per vincere uno Slam o, chissà, i prossimi Atp Finals. Al termine della partita di domenica sera,era ...