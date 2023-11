Cosa é mancato a Sinner per battere Djokovic e perché questa sconfitta sarà formativa

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) “O si vince o si impara…non si perde mai“. E’ un po’ questo il mantra di Jannik, che gli ha permesso di scalare la classifica nel corso di questo 2023, vincere 61 partite e conquistare 4 titoli. Un percorso sublimato dalla eccellenza prestazione alle ATP Finals dove l’altoatesino è stato in grado di spingersi fino alla Finale, vincendo i tre incontri del girone e sconfiggendo in semifinale Daniil Medvedev. Nell’atto conclusivo, al cospetto di un Novakcentrato come raramente si era visto in quest’annata, Jannik è stato costretto a cedere il passo. Per cui la domanda che ci si pone è la seguente: CHEPERA TORINO? GESTIONE FISICA Il primo aspetto da analizzare riguarda la cura del proprio corpo. Jannik ha ...