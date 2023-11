“Corsa in ospedale” Forti dolori e tanta paura | per il volto di Canale 5 ore da incubo Come sta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023)e preoccupantial petto che non passavano e quindi la decisione di andare dritta in. La vip, protagonista indimenticabile del Grande Fratello, ha fatto spaventare tutti i suoi fan pubblicando una foto direttamente dal pronto soccorso con la flebo attaccata al braccio. Nella lunga didascalia, la spiegazione di quanto accaduto poco prima e soprattutto, l’aggiornamento delle sue attuali condizioni di salute. “Partiamo col dire che sono a casa e sto bene – esordisce nel post per tranquillizzare subito tutti – Ma ieri sera, poco dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto. Nulla di che penso. Torno a casa, mi lavo mi metto a letto e il dolore non passa. La mia testa inizia a galoppare con le fantasie più tragiche. Cosa fai se sei a casa da sola ed è già l’1 di notte? Non vorrei dire ma ne sento ...