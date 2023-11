Coppa Davis 2023 | Lorenzo Musetti | “Le altre squadre ci invidiano Sinner Raggiungere Jannik deve essere uno stimolo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’Italia è già a Malaga, dove sta svolgendo i primi allenamenti in vista della sfida di giovedì per i quarti di finale dicontro l’Olanda. Tra gli azzurri presenti in squadra c’è, che non sa ancora se scenderà in campo contro gli olandesi, visto che Filippo Volandri non ha ancora sciolto i dubbi su chi sarà il primo singolarista, dando per scontato chegiocherà per secondo. Il toscano è stato intervista da Sky Sport dopo la sessione di allenamento e ai microfoni ha parlato degli ultimi mesi che non lo hanno visto protagonista: “Non è stato un finale di stagione come speravamo in termini di risultati, anche se sono sempre riuscito a mantenere una buona condizione fisica per tutto l’anno ed è importante. Arrivo qua a Malaga abbastanza riposato e ...