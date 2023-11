Coppa Davis 2023 | la Serbia di Djokovic è la grande favorita | il n 1 al mondo giocherà anche il doppio

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’opinione comune deldel tennis, relativamente alla settimana dedicata alle fasi finali dell’attuale format di, è che lasia lanumero uno per la conquista del titolo. Un alloro che ha sapore ormai ben diverso rispetto a quello che si vedeva fino al 2018, stanti le riforme e i continui aggiustamenti più o meno riusciti. A Malaga, il team serbo avrà in Novakl’uomo su cui puntare, ed è la prima ragione per cui i favori del pronostico sono dalla parte del team capitanato da Viktor Troicki, che del numero 1 ATP èamico e con il quale ha diviso importanti stagioni da professionista. E le scelte effettuate dall’ex numero 12 delindicano che sarà proprioun punto di riferimento ...