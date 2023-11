Coppa Davis 2023 | il tabellone dai quarti alla finale | accoppiamenti complessi per l’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo le spettacolari ATP Finals di Torino, è ora arrivato il momento delle Finali della. Si giocherà a Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre con la formula dell’eliminazione diretta daidifino all’ultimo atto di domenica 26. Tra le compagini al via ci sarà ovviamente anche, che esordirà giovedì 23 contro l’Olanda. Per gli azzurri di Filippo Volandri, che arrivano a queste finali dopo il secondo posto nel girone di qualificazione dietro al Canada, non sarà di certo un debutto facile. Jannik Sinner (reduce dal grandissimo secondo posto alle ATP Finals), Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e il doppista Simone Bolelli dovranno infatti affrontare subito una squadra di ottimo valore, viste le presenze dei singolaristi Tallon Griekspoor, ...