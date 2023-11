Coppa Davis 2023 | i convocati di tutte le Nazionali alle Finals di Malaga | Djokovic e Sinner le stelle

(Di lunedì 20 novembre 2023) La seconda fase ad eliminazione diretta delle Finali delladi tennis si disputerà da martedì 21 a domenica 26 novembre a(Spagna): ottosi contenderanno il titolo che lo scorso anno andò al Canada. Tanti i protagonisti che si sfideranno al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di: tra questi spiccano sicuramente il numero 1 del mondo, il serbo Novak, ed il numero 4 Jannik, con i due che, dopo le due sfide andate in scenaATP, potrebbero ritrovarsi contro in semifinale. Proveranno a guidare il proprio Paese al successo anche l’australiano Alex De Minaur ed il britannico Cameron Norrie, capofila di una Nazione orfana di Andy Murray a pochi ...

Quando torna in campo Sinner? Il calendario di Coppa Davis - c'è Djokovic

Sinner, è solo l'inizio di un lungo viaggio

Sinner in Coppa Davis per Italia-Olanda: «Il gruppo mi fa stare bene»

