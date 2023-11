Convention ASSIUM | “Una finestra su un futuro d’innovazione e sostenibilità”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Non esiste altro che una dimensione di collettività, è per questo che è molto importante comprendere che l’unione fa la forza”Le parole di Oscar di Montigny, lanciano l’evento di riferimento del settore dell’utility management in Italia.“L’utility manager, soprattutto se certificato, è potenzialmente un portatore “sano” e consapevole di humanovability. È una figura nuova nel panorama organizzativo aziendale, e come tale è un’occasione unica: una persona capace di essere al contempo sia innovativa che necessariamente sostenibile”. LEGGI ANCHE: Utility Manager e Superpoteri: è tutto pronto per l’evento annualeTra 10 giorni si svolgerà la terzaTra poco più di 10 giorni, presso l’Auditorium Confindustria di Bergamo, si svolgerà la terza, numerose le ...