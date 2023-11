Consiglio comunale a Fiumicino | ritirata la mozione sulle panchine rosse nei parchi pubblici

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023), 20 novembre 2023 – Ildiha ritirato laneidel territorio. A proporre il ritiro è stata la consigliera Federica Poggio che, con tono commosso, lo ha chiesto per “rispetto nei confronti di Giulia Cecchettin”. Prima dell’inizio della seduta consiliare nei confronti della giovane donna è stato osservato anche un minuto di silenzio (leggi qui). Il ritiro ha dato il via a forti polemiche: laera stata, infatti, presentata dall’opposizione che non solo ne ha contestato il valore simbolico, ma anche il modus operandi. Secondo l’opposizione, infatti, il presidente delRoberto Severini non ...