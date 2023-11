Consigliere veneto contro sorella Giulia Cecchettin Zaia | Mi dissocio Pd | Si dimetta

(Di lunedì 20 novembre 2023) IlregionaleStefano Valdegamberi, del gruppo Misto ed eletto nella lista, è al centro delle critiche, dopo le sue parole sull’omicidio di(TUTTE LE NEWS SUL CASO). In un post su Facebook ha sostenuto che le dichiarazioni di Elena,della vittima, "hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita". Ilregionale ha parlato anche del "tentativo di quasi giustificare l'omicida dando la responsabilità alla 'società patriarcale'. Più che società patriarcale dovremmo parlare di società satanista, cara ragazza. Sembra una che recita una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito". Critiche e una richiesta ...

