Consigliere leghista contro Elena Cecchettin | “recita una parte”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) e su di lei “dubbi e sospetti che spero i Magistrati valutino attentamente” Stanno facendo molto discutere le parole che questa mattina ildella Lega in Veneto Stefano Valdegamberi. Ilè intervenuto in merito alle parole pronunciate da, la sorella di Giulia, e ha scritto su Facebook: “Ho ascoltato a Dritto e Rovescio – scrive Valdegamberi – le dichiarazioni della sorella di Giulia. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia così grande ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i Magistrati valutino attentamente. Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire ...