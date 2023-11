Conservatorio Nicola Sala | il Tar accoglie il ricorso di Quadrini sulla nomina del presidente Ilario

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Tar della Campania ha accolto ilpresentato dal Maestro Leonardoin merito alla elezione del direttore delper il triennio 2023/2026 e fissa l’udienza per il prossimo marzo. Di seguito la nota: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ordinanza sulnumero di registro generale 2197 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Leonardo, rappresentato e difeso dall’avvocato Stanislao Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; controGiuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, ...