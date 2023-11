Congo | vittime di stupro risarcite Ma 250 dollari non bastano a cancellare il dolore

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono passati anni da quando il peggior crimine di sempre è stato commesso ai danni di alcune donne in. Eppure neanche il tempo, in questo caso, può guarire quelle ferite che scavano dentro l’anima e che sono destinare a restare per sempre. Figuriamoci, poi, se possono farlo 250. Poche centinaia dinon possono bastare auna violenza sessuale. Non lo avrebbe fatto neanche una cifra prossima al migliaio. Però è questa quella che è arrivata alle porte delle donnedi, per risarcirle di quella violenza commessa da parte di chi doveva proteggerle: gli stessi membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per scoprire cosa è successo dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, a quando tra il 2018 e il 2020, più di 100 donne sono state ...