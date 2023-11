Confermata la nascita di Rocky Thirteen | figlio di Kourtney Kardashian e Travis Barker

(Di lunedì 20 novembre 2023)sono genitori: a confermare le voci sulladel primodella coppia, che già giravano da qualche settimana, è stato il suo certificato di, pubblicato dalla testata americana The Blast. Il piccolo, di nome, sarebbe quindi nato l’1 novembre 2023 presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A diffondere la voce del lieto evento erano state alcune testimonianze riprese dalla stampa americana, che avrebbero visto, insieme alla cognata Kylie Jenner, nei pressi del famoso ospedale californiano. E sono in molti a pensare di sapere come mai il piccolo si chiami proprio così: ...

Orologi, giovedì 23 novembre 42 pagine su tendenze, mercato e novità dalle aziende

... contemporanei, complicati e sportivi " di marchi che hanno fatto la storia dell'orologeria e non solo: la dinamicità del mondo della lancette èdalladi nuove maison nei diversi ...

Orologi, giovedì 23 novembre 42 pagine su tendenze, mercato e novità dalle aziende Il Sole 24 ORE

Madonna delle Grazie di Piove di Sacco confermata santuario. In ... La Difesa del Popolo

UniCredit conferma lo status di main sponsor del teatro San Carlo per la stagione 2023/24

UniCredit ha confermato alla Fondazione Teatro di San Carlo il suo ruolo di main sponsor nell'ambito della sponsorizzazione alla stagione d'opera, concerti e balletto 2023/2024.

Partesa for Wine brinda a sei new entry nel suo portfolio

Il 2023 si conferma un anno importante per Partesa for Wine, il progetto vino di Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca: ...