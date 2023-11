Conduttori Rai e Mediaset vestiti di nero in diretta | il motivo giusto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 novembre 2023) L'Italia è stata scossa dal tragico omicidio di Giulia Cecchettin, l'ennesimo straziante caso di femminicidio che ha suscitato reazioni anche in diversi programmi tv. Tutto è partito a partire da sabato 18 novembre 2023, giorno della scoperta del cadavere occultato da parte dell'ex fidanzato assassino Filippo Turetta. Prima dell'inizio della finale di Tu Si Que Vales è stato dedicato un toccante tributo alla giovane vittima da parte di Luciana Littizzetto a nome di tutta la squadra. La giudice del talent, volto di Che Tempo Che Fa, ha espresso il suo profondo cordoglio evidenziando il problema persistente della violenza sulle donne e portando a conoscenza altri due tragici casi accaduti negli ultimi giorni. Ballando con le Stelle, invece, ha ricevuto non poche critiche per l'assenza di cordoglio arrivato solo quasi al termine della puntata da parte di Ivan Zazzaroni. Non è stato un ...