Concorso Straordinario scuola | pubblicati i posti dal Ministero

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023)regione per regione dalArriva ilTer, il primo appartenente alla fase transitoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si attende la pubblicazione del bando dove si attiveranno iper le scuole di primo e secondo grado. Per lasecondaria di Primo grado Ildovrebbe arrivare per laSecondaria di Primo Grado, il corso si attiva al Nord al 45% deitotali, mentre al centro del 18% infine al sud del 27%. Per gli insegnanti di sostegno al Nord si attiverà all’85% dei, mentre al Centro e al Sud andranno del 9% e 5% ...