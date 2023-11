Concerto con i Poveri e per i Poveri il 15 dicembre a Città del Vaticano

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)CON IE PER IIV Edizione Venerdì 152023 – ore 17:30 Aula Paolo VI,delIlcon ie per itorna con una rinnovata celebrazione della bellezza e della carità. Ospiti per la prima volta la Direttrice d’Orchestra Speranza Scappucci con l’Orchestra ed il Coro del Teatro dell’Opera di Roma. Sarà, come da tradizione, l’Aula Paolo VI inad ospitare la quarta edizione delcon ie per i, l’iniziativa dedicata alle persone più svantaggiate alle quali si vuole offrire ...