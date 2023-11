Con Happy Drinks Giving a Milano si celebra il Giorno del Ringraziamento Dove andare

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il 23 novembre al Living Liqueurs & Delights all’Arco della Pace si festeggia il ThanksDay con un finger menù, special drink e una selezione di musica “born in the USA” Negli Stati Uniti è una delle feste più importanti dell’anno. Il ThanksDay – in calendario il quarto giovedì del mese di novembre – ricorda ildei padri pellegrini che nel 1621, nella città di Plymouth in Massachusetts, si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto. Quest’anno, la sera del 23 novembre, Living Liqueurs & Delights – locale del Gruppo Dorrego Company – vuolere questa ricorrenza nell’elegante salotto con vista sullo splendido Arco della Pace e su Parco Sempione di. Il locale di Piazza Sempione 2 aprirà le porte ai suoi ospiti dalle 19 e sino alle 22 proporrà ...