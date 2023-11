“Come vivono loro” Giulia Cecchettin | il dramma dei genitori di Filippo | chi sono e cosa fanno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Una vita spezzata e due famiglie distrutte. L’omicidio diè una tragedia non solo per chi ha perduto una figlia, ma anche per la famiglia di chi quella vita l’ha spezzata. Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, vedranno con molta probabilità il figliopassare il resto della sua vita in carcere. Nicola ed Elisabetta, due vite di lavoro e sacrificio. Lui era titolare della trattoria La Cicogna (che ora ha cambiato gestione)indicato dal Gazzettino. >“Oggi vive così”. Andrea Giambruno, svolta clamorosa: si scopre a un mese esatto dall’addio da Giorgia Meloni. “Dove se n’è andato” L’aveva ereditata dal nonno. La moglie lavorava in salacameriera. “Una vita, dunque, a stretto contatto“. Poi, però, arriva la svolta. Nel 2011 Nicola vende il ristorante, rimane nel ...