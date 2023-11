Come Priscilla si ritrova con la colonna sonora più incredibile dell' anno pur non avendo alcuna canzone di Elvis al suo interno

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) É possibile realizzare un film susenza canzoni di? Se si parla didi Sofia Coppola, un biopic che mostra un lato nuovo e a volte oscuro del Re del Rock, il problema si è trasformato nell'opportunità di creare qualcosa di indimenticabile, più che in una scommessa persa in partenza. «Creando la playlist iniziale per il film, ho scoperto la musica di. Ci sono alcune canzoni che ho ascoltato più volte perché mi piacciono molto», racconta Thomas Mars dei Phoenix, la cui band ha curato le musiche originali di. In seguito, la produzione ha appreso che la proprietà dei dirittia canzoni diPresley avrebbe negato loro la sua musica del Re del Rock. Il senso di frustrazione è stato enorme: «Adoravo quelle canzoni, ma non sarebbe ...