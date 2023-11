Come Maximilian Davis ha reimmaginato Ferragamo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Per GQItaliaha creato la Collezione Maschile dell'Anno Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella a Osmannoro ci sono circa venti minuti di macchina, il doppio se parti nell’ora sbagliata. La zona industriale parte del comune di Sesto Fiorentino è un’enorme distesa di edifici identici tra loro, blocchi di cemento grigio resi ancora più indistinguibili dalla pioggia che cade in abbondanza in un anonimo mercoledì di ottobre. È lì, vicino all’Ikea e all’aeroporto,diciamo al tassista, che da tempoha scelto di stabilire il suo polo logistico, il centro da cui il marchio spedisce i suoi prodotti, ma anche parte dell’eredità lasciata da Salvatore stesso e racchiusa all’interno dell’Archivio. «Quando ho fatto il mio colloquio non avevo visitato questo posto impressionante» mi dice ...