Come la morte di Giulia cambia il discorso pubblico sul femminicidio

Morte in culla - come elaborare un lutto devastante

Come la morte della regina Elisabetta ha cambiato il finale di The Crown 6

Giulia Cecchettin, Porro contraddice la sorella Elena: "Non è un omicidio di Stato"

Non c'è dubbio che essi siano,dice Elena, 'il preludio al femminicidio', nell'ottica di un'... le forze dell'ordine non fossero intervenute per prevenire la sua. Eventualità già avvenuta in ...

Turetta, l'ipotesi di reato è omicidio volontario. Gino Cecchettin "Non provo rabbia, solo dolore" - Un messaggio tra i papà di Filippo e Giulia: "Perdono" - Un messaggio tra i papà di Filippo e Giulia: "Perdono" RaiNews

Morte Giulia Cecchettin, i dubbi da chiarire: l'ombra della ... Fanpage.it

La morte del peronismo e la nuova Argentina di Milei raccontata dal prof. Robertini

Javier Milei promette una nuova Argentina. La sua è un’elezione che si “avvicina all’esperienza europea. Infatti, sia Argentina sia Europa non hanno più radici. Per cui, l’elettorato decide di affidar ...

Giulia Cecchettin, il consigliere veneto che ha attaccato la sorella: “Io minacciato di morte”

Il consigliere che ha attaccato la sorella di Giulia Cecchettin per la felpa con "simboli satanici" si sfoga sui social: "Ho criticato il suo appello contro la società patriarcale". I Verdi lanciano u ...