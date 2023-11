Come il calcio racconta l’Ucraina in guerra

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Emozionatochi non avrebbe mai immaginato di trovarsi lì fino a pochi minuti prima, ai microfoni di Sky il centrocampista dell’Empoli Viktor Kovalenko dedica il gol che ha sancito un’altra sconfitta casalinga del Napoli (e poi l’esonero di Rudi Garcia) alla sua città natale, Kherson. L’omaggio di Kovalenko è carico di simboli: è passato esattamente un anno dalla liberazione di Kherson dall’occupazione russa,ricorda lo stesso calciatore durante l’intervista, in un italiano stentato ma efficace. Il ventisettenne ucraino non aveva ancora mai segnato con la maglia dell’Empoli (e con quella dello Spezia aveva segnato solo un gol) e persino i tifosi ucraini avevano iniziato a perderlo di vista. A noi può sembrare non così strano che la notizia di un giocatore di secondo piano arrivi in ritardo nel suo Paese di origine. Ma in Ucraina non funziona ...