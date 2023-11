Cocaina dall’Albania e hashish dalla Spagna | 40 arresti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle prime ore di oggi, nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme a reparti territoriali e specializzati e il supporto della direzione centrale per i servizi antidroga, stanno eseguendo decine di provvedimenti cautelari per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga. Sgominata una banda italo-albanese operante prevalentemente tra Sardegna, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. I provvedimenti sono stati richiestiDda cagliaritana ed emessi dal Gip. Sono quaranta le persone arrestate dai carabinieri nell’ambito della maxi operazione antidroga denominata “Family and Friends” grazie alla quale è stata smantellata una organizzazione criminale italo-albanese ...