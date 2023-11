Cinque qiorni di pioggia | chi si salva La video-mappa di Giuliacci | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un prolungato periodo die maltempo è destinato a caratterizzare il meteo nei prossimi giorni, ma non ovunque Gli esperti del colonnello Mariohanno diffuso sul canale YouTube del meteorologo unache mostra le previsioni delle precipitazioni sull'Italia. Ebbene, dopo le prime avvisagli già lunedì 20 novembre l'area interessata è destinata ad allargarsi decisamente martedì 21, con piogge su tutto il centro (quelle più intense sul versante adriatico) e sul versante tirrenico del Sud. La perturbazione coinvolgerà tutto il Sud mercoledì 22 novembre, con eventi più intensi in Calabria. Situazione simile giovedì 23 novembre con le piogge più forti localizzate nell'entroterra adriatico del centro. In tutto, parliamo diper almeno 5 giorni, si legge nel ...