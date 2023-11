‘Cinque cose da sapere’ per l’uso appropriato degli antibiotici

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – In occasione della Settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica (18-24 novembre), la FederazioneOrdini dei farmacisti italiani (Fofi) ribadisce il proprio impegno nella lotta all’antibiotico-resistenza e lancia l’iniziativa “5da sapere per un uso”: un vademecum con le risposte del farmacista alle domande più frequenti dei cittadini sugli, volto a promuovere un consumo consapevole di questi farmaci sia nell’uomo che negli animali da compagnia, essenziale per contrastare la comparsa di infezioni difficili da trattare e i decessi per la mancanza di una terapia antibiotica adeguata. Secondo l’Oms, in Europa si verificano ogni anno più di 670mila infezioni da germi antibiotico-resistenti che causano circa 33mila ...