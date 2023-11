Cina | Xi | Macron contrari a ulteriore deterioramento di situazione palestinese-israeliana

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pechino, 20 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente francese Emmanueloggi hanno dichiarato che e’ imperativo evitare undella, in particolare l’emergere di una piu’ grave crisi umanitaria. I due capi di Stato, in una conversazione telefonica, hanno concordato che la soluzione dei due Stati e’ il modo fondamentale per risolvere il ciclo dei conflitti palestinesi-israeliani. (Xin) Agenzia Xinhua