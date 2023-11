Choc a Cassino | aggredita un’infermiera al pronto soccorso Il Li si po ed il Pnfd | “A quando i presidi di polizia?”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nonostante le continue denunce, purtroppo non si placano le violenze al personale sanitario presso i nosocomi. L’ultima in ordine di tempo, ci porta aldell’ospedale Santa Scolastica di, dove è statada un’anziana paziente che si trovava in osservazione per un forte stato di agitazione. l’infermiera a seguito dell’aggressione ha riportato la distorsione di un dito della mano destra con prognosi di 15 giorni. Fortunatamente, rispetto alle precedenti, si è trattato di un’aggressione che ha comportato lievi danni fisici ma, in ogni caso, ancora una volt sottolinea come la figura dell’operatore sanitario sia ormai divenuta una sorta di ‘feticcio’,verso il quale sfogare ogni singolo problema sanitario. Infermiera, il Li.si.po. ed il ...

