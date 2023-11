Chi è Mattia Stanga | il tiktoker che sogna Sanremo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Milioni di follower sia su Instagram che su Tiktok e proprio a Tiktok deve la sua popolarità. Chi è? Unchedi condurre, un giorno, il Festival di. Per lui, l’anno prossimo, arriva un ruolo in Riviera, forse. Dopo le indiscrezioni in rete, si aspettano conferme da parte della Rai. E non sarebbe questo il suo primo ruolo in TV per conto della Rai. Lo scorso anno, infatti, nel 2022, ha condotto le interviste backstage realizzate in occasione dell’evento internazionale Eurovision Song Contest. Quell’anno, l’Eurovision si è tenuto in Italia, nella città di Torino, scelta per accogliere l’evento dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021. A condurre le interviste nel backstage, in qualità di inviato per Tiktok, è stato ...