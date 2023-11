Chi è Joao Neves | il centrocampista classe 2004 del Benfica

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 20 novembre 2023)è un giovanedel, tra i talenti più brillanti del campionato portoghese. Nato il 27 settembrea Tavira, in Portogallo,è unmoderno, in grado di impostare la manovra con ottimi passaggi ma al tempo stesso di aiutare la difesa grazie a un’ottima capacità nei contrasti e nelle letture difensive. Non a caso nel corso della sua carriera ilha giocato anche come mediano e trequartista. Alto 1,74m, la fisicità non è di certo il suo forte ma compensa il tutto con una grande aggressività. Il suo valore di mercato è di ben 20 milioni di euro.è stato acquistato dalnel 2016 a soli 12 anni e con la maglia ...