Chi è Javier Milei | il nuovo Presidente dell’Argentina e con chi è fidanzato

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 novembre 2023) In una svolta sorprendente per la politica argentina, l’elezione presidenziale ha visto trionfare, un candidato etichettato come ‘anarco-capitalista’, che ha superato il suo avversario Sergio Massa con oltre il 55% dei voti. Nel suo primo discorso dopo la vittoria,ha avvertito che “i cambiamenti saranno drastici. Non ci sarà spazio per il gradualismo”. Chi èNato il 22 ottobre 1970 a Buenos Aires, Argentina,ha radici italiane e proviene da una famiglia umile: suo padre era un autista di autobus e sua madre una casalinga. Ha una sorella minore, Karina, con cui condivide un legame profondo. La curiosità diper l’economia iniziò in tenera età, stimolata dal crollo del tasso di cambio e ...